"التمريض " تفتح باب التسجيل فى ورشة عمل رسم القلب والاجراءات الوقائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للتمريض، بقيادة الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، رئيس الإدارة المركزية للتمريض، عن بدء التسجيل للحجز فى ورشة عمل لرسم القلب، وكيفية عمل رسم قلب، وقراءة رسم القلب والتشخيص، والعلاج والإجراءات الوقائية لمرضى القلب، وذلك مقابل 150 جنيه.
ومن المقرر أن تستمر الورشة لمدة يومين، الأول نظرى بمقر النقابة والثانى بالمستشفى، ويمنح الدارس شهادة معتمدة من النقابة العامة للتمريض، وتتضمن الورشة: التشريح الفسيولوجى للجهاز الدورى، كيفية عمل رسم القلب للمريض، قراءة رسم القلب الطبيعية، قراءة رسم القلب غير الطبيعية، والاضطرابات القلبية، دور الممرضة فى العناية بمريض القلب.
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