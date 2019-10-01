شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تصنيع 140 عربة بضائع لنقل الحاويات من الموانئ بالقطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد، انتهاء مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع من تصنيع 35 عربة بضائع ضمن التعاقد المبرم لتصنيع وتوريد 140 عربة بضائع لصالح الهيئة بتكلفة إجمالية تصل إلى 544 مليون جنيه.

وأضافت هيئة السكة الحديد أنه مخطط استلام 25 عربة كل شهر من العربات المتعاقد عليها ابتداء من الشهر المنتهى، حيث تشمل هذه العربات 125 عربة سطح حاويات و15 عربة سبنسة، لافتا إلى أن التعاقد على هذه العربات لتلبية احتياجات نقل الحاويات من الموانئ عبر القطارات.

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كان المسئولين بالسكة الحديد اجتمعوا مع رئيس وقيادات شركة سيماف لمتابعة معدلات تصنيع وتوريد الـ 140 عربة بضائع لصالح هيئة السكك الحديدية، بجانب تطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب (مطورة)، حيث طالب مسئولو السكة الحديد بالإسراع في معدلات تصنيع وتوريد عربات البضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، من أجل تخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.

وأكد مسئولو السكة الحديد أن استراتيجية الهيئة تعتمد على مواكبة التطور العالمي في منظومة نقل الحاويات عبر السكك الحديدية، من خلال التعاقد على عربات مخصصة لنقل الحاويات، تساهم في زيادة ما تنقله الهيئة من الموانئ البحرية، من خلال إقامة محطات تبادلية للنقل المشترك "السككي والبري" بالمناطق الصناعية المختلفة مثل مناطق 6 أكتوبر وحلوان.