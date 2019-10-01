محاكمة 37 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد.

جدير بالذكر أن المحكمة قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهمًا من بينهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.