مصر | نشرة حوداث "الخليج 365": تأجيل معارضة تامر عاشور بـ"التهرب من الضرائب".. وتجديد حبس ميكانيكي لقتله جامع قمامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوداث "الخليج 365": تأجيل معارضة تامر عاشور بـ"التهرب من الضرائب".. وتجديد حبس ميكانيكي لقتله جامع قمامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث 3 سيارات ملاكي بنهاية كوبري التسعين بالتجمع
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطل ويدعى " كمال.أ" البالغ من العمر 24 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتجاره في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزته حوالى 9 آلاف قرص مخدر بمنطقة بولاق الدكرور، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
هارب من أحكام.. حبس مسجل خطر لاتهامه بإصابة ضابط وأمين شرطة بأطفيح
قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة ضابط وأمين شرطة من قوة مركز أطفيح، أثناء مطاردة أمنية لضبطهما، وأمرت النيابة بضبط واحضار المتهم الثاني، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
"تحرش بزوجتي".. تجديد حبس ميكانيكي بعد قتله جامع قمامة بالوراق
قرر قاضي المعارضات، شمال الجيزة، تجديد حبس ميكانيكي ويدعى"م.ع"، بعد قتله لعامل قمامة أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك بعد تحرشه بزوجته، 15 يوما على ذمة التحقيقات، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تأجيل معارضة الفنان تامر عاشور "بتهمة التهرب من الضرائب للتصالح"
أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس جلسة محاكمة الفنان تامر عاشور في المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، لجلسة 28 أكتوبر للتصالح وتقديم الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رئيس مجلس الدولة للموظفين: سحب القرارات المنعدمة والمخالفة للقانون التي تمت في السابق