مصر | نشرة حوداث "الخليج 365": تأجيل معارضة تامر عاشور بـ"التهرب من الضرائب".. وتجديد حبس ميكانيكي لقتله جامع قمامة

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث 3 سيارات ملاكي بنهاية كوبري التسعين بالتجمع

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، في حادث 3 سيارات ملاكي بنهاية كوبري التسعين بالتجمع، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطل ويدعى " كمال.أ" البالغ من العمر 24 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتجاره في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزته حوالى 9 آلاف قرص مخدر بمنطقة بولاق الدكرور، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

هارب من أحكام.. حبس مسجل خطر لاتهامه بإصابة ضابط وأمين شرطة بأطفيح



قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة ضابط وأمين شرطة من قوة مركز أطفيح، أثناء مطاردة أمنية لضبطهما، وأمرت النيابة بضبط واحضار المتهم الثاني، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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"تحرش بزوجتي".. تجديد حبس ميكانيكي بعد قتله جامع قمامة بالوراق



قرر قاضي المعارضات، شمال الجيزة، تجديد حبس ميكانيكي ويدعى"م.ع"، بعد قتله لعامل قمامة أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك بعد تحرشه بزوجته، 15 يوما على ذمة التحقيقات، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تأجيل معارضة الفنان تامر عاشور "بتهمة التهرب من الضرائب للتصالح"