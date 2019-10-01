شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تطلق المنظومة الجديدة لرصد المخلفات إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، مراسم إطلاق المنظومة الإلكترونية الجديدة لرصد المخلفات فى بعض أحياء القاهرة، كمرحلة أولى، بحضور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومصطفى خيرت، الرئيس التنفيذى لشركة «إنفيرون أدابت»، وعدد من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية.

وقالت «ياسمين»، خلال مراسم الإطلاق أمس، بمقر المركز البيئى الثقافى التعليمى «بيت القاهرة»، إنه يتم تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لرصد المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع للوزارة، بالتعاون مع شركة «إنفيرون أدابت» العاملة فى مجال إدارة المخلفات من خلال تطبيقين، أحدهما خاص بالجهات الحكومية والمعنية، والآخر بالمواطنين والمجتمع المدنى، فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الوزارة والشركة، لمراقبة وإدارة المنظومة فى 7 محافظات هى (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، قنا، أسيوط، الغربية، وكفر الشيخ).

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وشددت «ياسمين» على أن المنظومة الرقمية الجديدة تأتى فى إطار توجّهات الدولة للتحوّل الرقمى وتقديم شكل ومضمون جديد لمنظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات، ولفتت إلى توفير جميع الإمكانيات لإنجاح هذه المنظومة التكنولوجية المتكاملة التى ترسم صورة متميزة للتعاون بين العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمشاركة المجتمعية من المواطنين والمجتمع المدنى على السواء، مشيرة إلى أنها تمثل نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة فى مفاهيم وطرق التعامل مع المخلفات، إذ تستخدم أحدث الأدوات الرقمية التى يتم تطبيقها على المستوى الدولى لرصد التلوث وظاهرة تراكم المخلفات فى الأحياء والمدن، بما يساهم فى إعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع وأحياء ومدن المحافظات.

وأضافت «ياسمين»: «المنظومة الجديدة تشمل استخدام تطبيق DAWAR على الهواتف لرصد المخلفات وربط المواطنين بالنظام تحقيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية كأحد أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينهم من إرسال صور للمخلفات الموجودة بالشارع إلى الجهات المعنية بإدارة المنظومة، ومنها إلى شركات تجميع القمامة المصرح لها فى كل منطقة خدمة للعمل على إزالتها، ليتسلم بعدها صورة حديثة للمكان بعد إزالة ورفع المخلفات منه».

وأوضح «خيرت» أن «إنفيرون أدابت» تسعى للتعاون مع مؤسسات الدولة للنهوض بقطاع المخلفات وتحقيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات التى تهدف وزارة البيئة لتطبيقها وتنفيذها من خلال استخدام طرق غير تقليدية.