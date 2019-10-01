شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» تستنكر سب وقذف العاملين في «ماسبيرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة احترامها لجميع الزملاء والعاملين في ماسبيرو، وتقديرها للجهود التي يبذلونها، مستنكرة ما ورد من سب وقذف من شخص يدعى «حسن الغيطانى» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وما تضمنه من عبارات لا تليق. وأضافت الهيئة أنها قامت بالاتصال بعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، واللذين أكدا أن هذا الشخص لا ينتمى لأسرة التحرير بالمؤسسة، وسيتم بحث ما إذا كان عاملًا بمؤسسة الأهرام من عدمه، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وناشدت الهيئة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية أن يتحلوا بمفردات الخطاب والنقد، بالاحترام والموضوعية، وتبتعد عن السب والقذف والأوصاف المسيئة.

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وقال المخرج والإعلامى شكرى أبوعميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إنه تقرر إحالة التجاوزات التي صدرت من أحد الصحفيين تجاه مبنى ماسبيرو والعاملين فيه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» إلى النيابة، لما تضمنته من إهانات وسب وقذف يعاقب عليه القانون. وأكدت نقابة الإعلاميين أنها تابعت ما تمت إثارته من أحد الصحفيين ضد «مؤسسة ماسبيرو» والعاملين لديها ووصفهم بأوصاف وألفاظ لا تليق بهم وبهذا الصرح الإعلامى.

وأضافت النقابة، في بيان صحفى، أمس: «نستنكر هذه الأوصاف والألفاظ والتى يعاقب عليها القانون، وإعلاميو مصر جميعا، خاصة التابعين للإعلام الرسمى، على قدر كبير من المهنية والمسؤولية، وكان لهم الدور الأبرز في مواجهة التحديات والمؤامرات والتى تحاك بالدولة المصرية ضد الأفاقين والخونة والعملاء».

وأوضحت النقابة أنها لن تتوانى عن التصدى بكل الطرق المشروعة جنائيا وتأديبيا لكل من تسول له نفسه إهانة إعلاميى مصر. كان «الغيطانى» كتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» عبارات مسيئة للعاملين في ماسبيرو وطالب بطردهم.