شكرا لقرائتكم خبر عن «محول كهرباء» يحرم طلاب مدرسة بالغردقة من الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعانى مدرسة الفيروز الثانوية المشتركة بمدينة الغردقة فى البحر الأحمر من عدم وجود محوّل كهربائى لتغذيتها بالتيار، رغم مرور أسبوعين على بدء العام الدراسى الجديد، ما اضطر مسؤولو مديرية التربية والتعليم فى المحافظة إلى إلحاق طلاب الصف الأول الثانوى بمدرسة «الأحياء للتعليم الأساسى» من خلال فتح فصلين مؤقتين، لحين حل الأزمة وعودة العمل بالمدرسة مرّة أخرى.

ورغم أن طلاب المدرسة الجديدة تسلموا كتب العام الجديد، إلّا أنهم لم يتمكنوا من الانتظام فى الدراسة، بسبب تأخر مسؤولى المدينة وقطاع الكهرباء فى تركيب المحول، إذ يعتمد توفير المياه لدورات المياه ومختلف المرافق على الكهرباء من خلال تشغيل المواتير، بالإضافة إلى تجهيز المعامل والإضاءة والتهوية بالفصول.

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بدورها، رافقت «المصرى اليوم» مسؤولى وزارة التعليم فى البحر الأحمر، ورصدت انتهاء العمل بالمدرسة الثانوية الجديدة وإتمام تجهيزها بالمقاعد الدراسية وخزّانات المياه وتجهيز غرف الأنشطة والمدرسين والإدارة، غير أن الطريق إليها غير ممهد على الإطلاق، وهو عبارة عن «مدق جبلى» ويبعد عن الطريق الرئيسى نحو 500 متر، ولا يصلح بأى حال للسير عليه، وقال محمد إبراهيم، مدير إدارة الغردقة التعليمية، إن المدرسة جاهزة للتشغيل ومجهزة بالمقاعد ومختلف متطلبات العملية التعليمية، عدا التيار الكهربائى، وهذه المشكلة لا دخل للوزارة فيها.

واشتكى أهالى 3 قرى (بنى وركان، الجهاد، وبان العلم) بمركز العدوة فى المنيا، من عدم إحلال وتجديد مدارسهم الصادر لها قرار إزالة منذ عامين، دون قيام هيئة الأبنية التعليمية بإدراجها بخطتها وطرحها للتنفيذ. وأشار عبدالرحمن عزام، عضو الأبنية التعليمية بالمركز، إلى أن المدارس الـ3 صدر لها قرار إزالة منذ عامين، ويجرى الآن إدراجها بخطة الهيئة.

وقال محمود أبوالعز عبدالرحمن، أحد أولياء الأمور، إن هيئة الأبنية التعليمية مع الإدارة الهندسية، قررت إزالة 3 مدارس هى «بنى وركان الإعدادية، والجهاد الإعدادية، وبان العلم الابتدائية»، دون إدراجها ضمن خطة الإحلال والتجديد، مطالبًا بسرعة إحلالها وتجديدها للحفاظ على أرواح أبنائهم.