شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ جِلسات دور الانعقاد الخامس والأخيرة فى الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، اليوم، وتنطلق الجِلسة الأولى بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2019، بدعوة البرلمان للانعقاد لافتتاح الدورة الأخيرة، وبعدها يعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، تمهيدًا لإجراء الانتخابات على مقاعد رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان.

واختتمت الشركة المسؤولة عن الصيانة أعمال التجهيزات المختلفة لاستقبال النواب بطلاء الواجهة الرئيسية والحوائط من الخارج كما هو معتاد كل عام، وحافظت على جميع ألوان الحوائط والبوابات دون تعديل.

ومن المقرر أن يشهد دور الانعقاد الأخير الانتهاء من مناقشة وإقرار بعض التشريعات المهمة، بينها مشروعات قوانين (انتخابات مجلسى «النواب والشيوخ» ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية، والمحليات الجديد الذى بموجبه سيتم إجراء الانتخابات المحلية والبرلمان)، بجانب بعض القوانين التى لم يتم حسمها بعد، مثل «العمل الجديد» الذى أرسلته الحكومة للبرلمان وانتهت منه لجنة القوى العاملة، وتعديلات «الضريبة العقارية»، والإيجارات القديم للوحدات غير مخصصة للسكن، والجمارك الجديد، وقانون الرى الجديد.