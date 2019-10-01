شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان اسم مدير «الصندوق السيادي» الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أنه سيتم الإعلان عن المدير التنفيذى للصندوق السيادى لمصر خلال الأسبوع المقبل، إذ إن اللجنة المختصة تختار حالياً واحداً من بين مرشحين مصريين بعد استبعاد 2 من القائمة النهائية التى كانت تضم 4 مرشحين، منبهةً إلى أن الاختيار يتم بناء على معايير أبرزها الخبرة السابقة فى مجال إدارة الصناديق السيادية.

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وأوضحت الوزيرة أن الصندوق السيادى سيؤدى لتعظيم القيمة المضافة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات عالمية، بجانب المكاسب المباشرة للاقتصاد الوطنى، مثل زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة وتعظيم قيمة المشروعات العامة القائمة وتحسين البنية التحتية وإعطاء دفعة قوية للتمويل فى إطار رؤية مصر 2030، وتحسين وضع مصر التنافسى وخفض علاوة المخاطر، ما ينعكس إيجابياً على وضع مصر الائتمانى السيادى، بخفض تكلفة خدمة الدين والمصروفات الحكومية وعجز الموازنة العامة بالتبعية.

وكشف مصدر أنه لم يتم بعد اختيار رؤساء القطاعات بالصندوق السيادى، لأن المدير التنفيذى هو المختص باختيار فريقه المعاون ورؤساء القطاعات، ليكون مسؤولا مسؤولية كاملة أمام مجلس الإدارة، مشيراً إلى أنه من المفترض أن يبحث أول اجتماع لمجلس الإدارة تعيين مستشارين، أحدهما قانونى والآخر مالى، لمساعدة المدير التنفيذى على أداء مهامه، كما أنه من المفترض أن يضع الأخير خطتين، قصيرة وطويلة المدى، ستكون المعيار الأساسى لمتابعته ومحاسبته من جانب مجلس الإدارة الذى تم تعيينه بقرار جمهورى فى 25 مايو الماضى.

وأوضح المصدر أنه لا يزال تتم دراسة ملف الأصول غير المستغلة التى سيتم نقل ملكيتها للصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية على نقل بعض الأصول منها أرض المعارض، كما يتم بحث ضم أرض تابعة لمكتبة الإسكندرية كما عرضت بعض الوزارات، مثل وزارة قطاع الأعمال العام ضم أرض سافروا بمساحة 21 ألف متر، بجانب تحديد أصول أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد.