شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن حي شرق الإسكندرية، الاثنين، بقيادة اللواء وحيد رضوان، رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ولإعادة الانضباط بالشارع، واستعادة المظهر الحضاري بالثغر. وقال اللواء وحيد، رئيس الحي في بيان صحفي، إن إدارة إشغال الطريق بالحي نفذت حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، استهدفت منطقة العوايد وكوبري المشاة، وتم إزالة عربات ومفروشات الباعة الجائلين وجميع التعديات على حرم الطريق العام وتم فتح الكوبري للمشاة، لافتا إلى أنه تمت إزالة البراميل الحديدية من شارع زكي رجب منطقة سموحة، وتمت إزالة جميع التعديات على حرم الطريق العام.

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