شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لجامعة لندن البريطانية يزور جامعة نيو جيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقلبت كلية التجارة وإدارة الأعمال في جامعة نيو جيزة وفدا رفيع المستوى من جامعة لندن، يضم كلا من دارين واليس، الرئيس التنفيذي للعمليات في كلية لندن الجامعية، والدكتور أديتي غوبتا، محاضر أول في المحاسبة والإدارة المالية، والدكتور ألكسندرا، محاضر في علم نفس العمل وإدارة الموارد البشرية.

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تضمنت الزيارة اجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين في كلية التجارة وإدارة الأعمال، بالإضافة إلى اجتماعات مع طلاب الكلية في السنتين الأولى والثانية لمناقشة الحياة الطلابية وكذلك إلقاء نظرة عامة على التخصصات.

كما ناقشت الزيارة برامج التبادل والدراسة في الخارج، والتي توفر للطلاب المتفوقين في كلية التجارة وإدارة الأعمال، وتوفير فرصة الدراسة لفصل دراسي وما يصل إلى عام في الخارج في جامعة لندن.

تعد جامعة لندن واحدة من أفضل جامعات المملكة المتحدة وتأتي الزيارة كجزء من تعاونها الأكاديمي مع جامعة نيو جيزة ولتقدم خبرتها، وتشمل اتفاقية التعاون الأكاديمي بين أطقم التدريس بالجامعتين في التخطيط الاستراتيجي والتنظيم.

الرئيس التنفيذي لجامعة لندن البريطانية يزور جامعة نيو جيزة