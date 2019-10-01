تعرف على محور عدلى منصور لربط شرق وغرب النيل ببنى سويف × 6 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن محور عدلى منصور ، أعلى نهر النيل الذى تم إنشاؤه فى مدينة بنى سويف وأهميته فى تسهيل حركة المرور بالمدنية وربط شرق وغرب النيل. 1ـ يبلغ طول المحور الجديد 4.5 كم. 2ـ المحور يربط طريق الكريمات الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة ـ أسوان الزراعي الغربى وطريق بنى سويف ـ الفيوم. 3ـ المحور سيساهم في تخفيف الضغط على كوبري بني سويف الحالي على النيل. Advertisements 4ـ المشروع انتهى تنفيذه تماما وافتتاحه رسميا خلال أيام. 5ـ المحور الجديد سيسهل حركة مرور الشاحنات بين ضفتى نهر النيل بمدينة بنى سويف. 6ـ المشروع سيكون بمثابة محور تنمية سيربط شرق وغرب مدينة بنى سويف.

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