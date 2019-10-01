شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 1/10/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي ، اليوم الثلاثاء ، ففى مصر، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تبقى درجات الحرارة اعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 1-2 درجة مئوية.

ويكون الطقس مُعتدلاً ويميل للحرارة فترة الظهر والعصر، ويبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، وتظهر بعض الغيوم أثناء النهار في جنوب وشرق المملكة.

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وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية.

ويحتمل ظهور بعض السحب المتفرقة شمال المملكة مع ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام ، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً في فترة الظهيرة خصوصاً في المناطق المنخفضة والساحلية وفى ساعات المساء والليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي لتصبح الأجواء معتدلة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في المناطق الجبلية العالية مع ساعات الفجر والصباح الباكر .