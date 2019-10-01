مباحث المطرية بالدقهلية تعيد شابا مختطفا بعد طلب فدية 5 ملايين جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن ضباط مباحث مركز المطرية بمديرية أمن الدقهلية من إعادة شاب مخطوف من قرية العصافرة، وطلب فدية 5 ملايين جنيه. تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن فريق البحث الجنائى المشكل بقيادة العميد مصطفى كمال رئيس مباحث مديرية أمن الدقهلية، والعميد أحمد العجوز رئيس فرع البحث الجنائي شمال الدقهلية، والمقدم أحمد فريد وكيل فرع البحث الجنائي، والرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث المطرية، والنقيب أحمد شطا معاون مباحث المركز والقوة المرافقة لهم من استعادة الشاب عبده السيد الصديق فايد المختطف من قرية العصافرة دائرة المركز منذ مايقرب من أسبوع، من محافظة الإسماعلية بعد ما توصلت التحريات إلى مكانه، وطلب الخاطفين فدية مالية 5 ملايين جنيه وتم استعادته بدون دفع أى مبالغ مالية، بعد أن تمكن ضباط المباحث من تتبع الخاطفين، وتم تحديد مكانه بالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية، وتم إعادة الشاب، وجارى التحقيق معه لمعرفة ملابسات الحادث، وهوية الخاطفين.

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