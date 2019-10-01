شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يحرج "الجزيرة": الإرهاب سيتوقف فى سيناء بمجرد إعدام قيادات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرج أحد الضيوف قناة الجزيرة القطرية، عندما أكد أن الإرهاب فى سيناء سيتوقف بمجرد تنفيذ أحكام الإعدام ضد قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم القيادى الإخوانى محمد البلتاجى.

واستضافت القناة القطرية، محمود إبراهيم، باحث سياسى، عبر الهاتف للحديث عن دعوات التظاهر، ليرد بأنه سيتم وقف الإرهاب فى سيناء عندما يتم إعدام محمد البلتاجى وقيادات الاخوان ، لافتا إلى أن محمد على يتغاطى عن هذا الأمر من أجل تمرير أجندته.

وتابع الباحث السياسى خلال استضافته فى قناة الجزيرة عبر الهاتف، أن التظاهر بدون إذن نوع من أنواع بث الفوضى، حيث إنه بدون تصريح وفقا لما نص عليه القانون لا ينبغى أن يسمح لأى تظاهرة ويتم التعامل بالعقوبات الشديدة.