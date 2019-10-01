مصادر: الإخوان يروجون أكاذيب عن مجاملات بالحركة القضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قالت مصادر قضائية مطلعة إن مواقع إخبارية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي وغيرها روجت أكاذيب عن وجود مجاملات في الحركة القضائية الأخيرة التي اعتمدها المجلس القضاء الأعلى، وادعت أن بها مجاملة للمستشار أحمد حمادة الصاوي نجل النائب العام، وعبد الرحمن أحمد سعيد نجل المستشار أحمد سعيد نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد هشام بركات رئيس نيابة أمن الدولة العليا نجل النائب الشهيد الراحل هشام بركات بانتدابهم للعمل بدائرة مكتب النائب العام .

وأكدت المصادر أن المستشارين محمد هشام بركات و أحمد حمادة الصاوي وعبد الرحمن أحمد سعيد أعضاء بدائرة مكتب النائب العام والتي تضم نيابات أمن الدولة والتعاون الدولي والتفتيش القضائي والتهرب الضريبي والشئون المالية والتجارية والمكتب الفني .

وشرحت المصادر أن رئيس النيابة أحمد حمادة الصاوي كان على مدار الـ 6 سنوات الماضية يعمل رئيسا بنيابة أمن الدولة، وأن نقله من نيابة أمن الدولة للمكتب الفني يأتي طبقاً لقواعد النقل الداخلي داخل دائرة مكتب النائب العام .

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وأضافت أن عبد الرحمن أحمد سعيد وكيل النائب العام يعمل في نيابة أمن الدولة منذ عامين وهي تابعة لمكتب النائب العام، وأنه لم ينقل من موقعه منذ عامين .

كما أن المستشار محمد بركات يعمل رئيسا بنيابة أمن الدولة العليا منذ أكثر من 7 سنوات وأنه لم ينقل من موقعه منذ عمله بالنيابة .

كانت مواقع إخبارية وقنوات تابعة للجماعة الإرهابية وناطقة بلسانها نشرت أخبارا كاذبة عن مجاملة في الحركة القضائية.