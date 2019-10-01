نقيب الإعلاميين: تأسيس النقابة في عهد السيسي أكبر دليل على الحريات بالمجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن مستقبل الإعلام في مصر مطمئن لما يحدث من خطوات هامة في مجال ترتيب البيت الإعلامي وضبط المشهد الإعلامي، حيث إن الدستور في 2014 قام بتأسيس المجلس الأعلى للإعلام والهيئات الإعلامية للصحافة والإعلام، وكل هذه الخطوات من شانها ترتيب البيت الإعلامي.

وأكد سعدة في تصريحات صحفية، أن تأسيس النقابة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكبر دليل على الحريات في المجتمع

وأشار إلى أن نقابة الإعلاميين نظمت اليوم الاثنين، حفلا لأداء القسم المهنى وتسليم بطاقات العضوية للإعلاميين الجدد بمقر الإذاعة والتليفزيون بمحافظة مرسي مطروح ، بحضور محجوب سعدة سكرتير عام النقابة، وخالد فتوح عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وعبد الحميد محمد عامر جبريل رئيس الإذاعة بالمحافظة، ومحمود هيكل، مدير مركز النظم والمعلومات وياسر فتحي المسئول المالى في النقابة وحسام ناجي العلاقات العامة.

وأوضح نقيب الإعلاميين أن محجوب سعدة سكرتير عام النقابة أدار حوارا مفتوحا للرد على استفسارات الأعضاء وإطلاعهم على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطة المستقبلية لتقديم خدمات للأعضاء.

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أكد سكرتير عام النقابة أن لجنة القيد مستمرة فى عقد الاجتماعات وتلقى الاستمارات وسداد الرسوم من المتقدمين، لافتًا إلى أن اللجنة تتحرى الدقة بشكل جيد لتطبيق شروط القيد التى لا استثناء لأى أحد فيها أيا كان هويته.

وشدد سكرتير عام النقابة على تحرى الدقة والحيادية في نقل المعلومة وعدم أخذ أى بيانات أو معلومات إلا من مصادرها الرسمية.

وأعرب إعلامي مطروح عن سعادتهم بنشاط اللجان ونشاط مجلس النقابة ووجهوا الشكر لمجلس الإدارة على سعيه الدائم للتيسير على أعضاء النقابة.