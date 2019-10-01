"مصرللطيران": تجربة أتوبيس من بيلاروسيا لمدة 3 أشهر بالمطار قبل التعاقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

اتفقت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية على توفير أتوبيس من إنتاج شركة ماز البيلاروسية يتم تجربته داخل المهبط لمدة 3 أشهر دون أن تتحمل شركة الخدمات الأرضية أي تكلفة مالية، لتحديد قدرته على تحمل الأعمال الشاقة ومعرفة إمكانياته وعيوب إن وجدت، وذلك تمهيدا للتعاقد على شرائه في حالة إثبات كفاءته داخل المهبط.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية مع إيفان ماروز المدير الأقليمي لشركة ماز البيلاروسي، للتشاور والمناقشه حول إنتاج الشركة الدولية أتوبيسات للعمل داخل المهبط بالمطارات المصرية.

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بحث الجانبان، إمكانيات وقدرات الأتوبيسات التي سيتم إستخدامها في المطارات المصرية، وتم مراجعة بعض المواصفات الفنية والاحتياجات الواجب توافرها بهذه الاتوبيسات ومنها إلا يزيد طول الأتوبيس عن 12 مترا، وسعة الركاب في حدود من 65 إلى 75 راكبا، وجرى تسليمهم قائمة المواصفات الفنية المطلوبة.

يأتى توجه شركة الخدمات الأرضية، للتعاقد مع الشركه الهندسية لصناعة السيارات، في إطار تشجيع المنتج المحلي تحفيزا للشركات الوطنية التواجد في السوق المصرى والمنافسة بقوة.