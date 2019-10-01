ننشر التشكيل الجديد لائتلاف "دعم مصر" استعدادا لدور الانعقاد الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أعلن ائتلاف دعم مصر برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، تجديد الثقة في المهندس أحمد السجينى أمينا عاما للائتلاف للعام الثاني، ليستمر أمينا عاما للأغلبية البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس، وذلك خلال الجمعية العمومية للائتلاف مساء اليوم الاثنين.

كما أعلن الائتلاف استمرار تشكيل المكتب السياسي للائتلاف كما هو، باستثناء استبدال النائب سيد الخشن محل شقيقه المتوفي النائب محمود الخشن، كما أعلن رئيس الائتلاف استمرار كافة تشكيلات الائتلاف كما هي.

وجاء تشكيل المكتب السياسي للائتلاف كالتالي:

ابتسام ابراهيم أبو رحاب محمد

أحمد أحمد اسماعيل أبو كريشة

أحمد فؤاد أباظة

أحمد عبد الواحد رسلان فرحات

أحمد محمد بدران بشارة

أحمد أحمد شكر أبو عليم

إيهاب أحمد سيد بدوى

أشرف رشاد عبد الحميد أحمد

أمل زكريا قطب عبد الوهاب

ألفت على كامل عبد الفتاح

جازى سعد عايد سعد

جمال محمد آدم فرج

حسام محمد محمود أحمد العمدة

حسين فايز أبو الوفا محمد

خالد عبد الرحمن عبد الله أحمد مشهور

خالد عبد العظيم أحمد عبد المولى

داليا فؤاد محمود يوسف

رزق راغب ضيف الله حسن

رشا عبد الفتاح السيد رمضان

سامح عبد المنعم خليل إبراهيم

سامر محمد أحمد التلاوى

سولاف حسين مصطفى درويش

سيد أحمد عيسى عبد العال

شادية خضير مليجى الجمل

شرعى محمد صالح عبد الله

شريف محمد فخرى يونس

فخرى عبد اللع عبد الفتاح الطايل

طارق محمد فؤاد الخولى

عاطف عبد الحميد عواد ناصر

Advertisements

عبد الله أحمد جمال الدين ابراهيم لاشين

عبلة محمد عمر الهوارى

عطية موسى جبلى صبيح

علاء الدين محمد عبد الحميد والى

علاء عادل على محمود السبيعى

على الدمرداش سعد القاضى

على محمد على عز

عماد سعد أحمد سيد حمودة

مارجريت عاذر عبد الملك ابراهيم

مايسة أحمد عطوة عبد الحميد

محمد أبو المجد المصرى أحمد

محمد أحمد أحمد زايد

محمد الحمادى محمد الحصى

محمد خليل أبو المجد أحمد العمارى

محمد عبد الرحيم سيد أحمد المرشدى

محمد عبد الله زين الدين

محمد ماهر حامد محمد خليل

محمد محمد عبد المقصود محمد

محمود السيد محمد سعد

محمود عبده أحمد حسين

سيد محمد محمد الخشن

ممدوح السيد عبد الرحمن مقلد

منى منير رزق فتيان

مهجة غالب عبد الرحمن هاشم

نضال محمد السعيد السيد

نوسيلة إسماعيل أحمد بيومى

وائل ابراهيم غريب على

هانم حسن أبو الوفا ابراهيم

هشام محمد محمود محمد الشطورى

يحي عيساوى عبد الفضيل

يوسف أحمد على الصاوى

جدير بالذكر أن النائب المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر فى دور الانعقاد الخامس، هو عضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية، وعضو مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأوكرانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال أربعة أعوام متتالية من 2016 حتى تاريخه، وتولي أمين عام ائتلاف دعم مصر – ائتالف الأغلبية النيابية بمجلس النواب المصرى في دور الانعقاد الرابع.

وانعقدت الجمعية العمومية لائتلاف دعم مصر مساء اليوم الاثنين، وأعلنت اختيار الدكتور عبد الهادى القصبي رئيسا للائتلاف بالتزكية للعام الثاني.