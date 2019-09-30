شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر قضائية: مواقع إخوانية وراء شائعة مجاملة نجل النائب العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر قضائية مطلعة إن مواقع إخبارية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي وغيرها روجت كذبا عن وجود مجاملات في الحركة القضائية الأخيرة التي اعتمدها مجلس القضاء الأعلى، حيث ادّعت أن الحركة بها مجاملة للمستشار أحمد حمادة الصاوي، نجل النائب العام، وعبدالرحمن أحمد سعيد، نجل المستشار أحمد سعيد نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد هشام بركات، رئيس نيابة أمن الدولة العليا نجل النائب الشهيد الراحل هشام بركات، بانتدابهم للعمل بدائرة مكتب النائب العام.

أوضحت المصادر أن المستشارين محمد هشام بركات وأحمد حمادة الصاوي وعبدالرحمن أحمد سعيد أعضاء بدائرة مكتب النائب العام والتي تضم نيابات أمن الدولة والتعاون الدولي والتفتيش القضائي والتهرب الضريبي والشؤون المالية والتجارية والمكتب الفني.

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وشرحت المصادر أن رئيس النيابة أحمد حمادة الصاوي كان على مدار الـ6 سنوات الماضية يعمل رئيسا بنيابة أمن الدولة، وأن نقله من نيابة أمن الدولة إلى المكتب الفني يأتي طبقاً لقواعد النقل الداخلي داخل دائرة مكتب النائب العام.

وأكدت المصادر أن عبدالرحمن أحمد سعيد، وكيل النائب العام، يعمل في نيابة أمن الدولة منذ عامين وهي تابعة لمكتب النائب العام وأنه لم ينقل من موقعه منذ عامين.

كما أن المستشار محمد بركات يعمل رئيسا بنيابة أمن الدولة العليا منذ أكثر من 7 سنوات وأنه لم ينقل من موقعه منذ عمله بالنيابة.

وكان عدد من المواقع الاخبارية التابعة للجماعة الإرهابية وناطقة بلسانها تحدثت ونشرت أخبارا كاذبة عن مجاملة في الحركة القضائية ونقلتها عنها بعض القنوات التي تبث وتروج أخبارها الكاذبة وتضلل الرأي العام طوال الوقت دون ضمير مهني أو أخلاقي.