شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن إنشاء وحدة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إنشاء وحدة المسؤولية الاجتماعية للشركات «CSR»، وذلك لدعم واستكمال جهود الوزارة في مبادرات الصحة العامة والمشروعات، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من دور تلك المؤسسات.

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وأوضحت الوزارة أن الغرض من إنشاء وحدة المسؤولية الاجتماعية للشركات هو تعزيز سبل التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، حيث ستقوم باستغلال الأكثر كفاءة من التكنولوجيا والعمالة وأيضا رؤس الأموال، مضيفًا أن تلك الوحدة ستكون منوطة بتطوير ومراجعة سياسات الشراكة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات، والتعاون مع الوزارات المعنية وفقًا لأهداف وزارة الصحة والسكان.

وأكدت الدكتورة نيفين النحاس، مدير عام المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان، أن من أهداف الوحدة متابعة استدامة المشروعات الصحية، كما ستقوم بدراسة استراتيجية الشركة وتحديد أوجه التعاون للشركات والفرص ذات الصلة باحتياجات الوزارة.

وأشارت «النحاس» إلى أنه سيتم نقل خبرات القطاع العام والخاص في ممارسات العمل الجيد من خلال تلك الوحدة، بالإضافة إلى مراجعة العلاقات مع جميع الجهات المعنية بمشروعات الوزارة، موضحًا أنه ستتم المراقبة والإشراف على تنفيذ سياسات وممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات لضمان تحقيق المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.