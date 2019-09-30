شكرا لقرائتكم خبر عن الري: ترقية 36 ألفًا من العاملين بالوزارة في مايو الماضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري بوزارة الري، أنه تمت ترقية 36 ألف عامل بوزارة الري من إجمالي 41 ألفا خلال مايو الماضي.
وتابع السعدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «أطوال الترع والمصارف بالجمهورية تصل إلى 55 ألف كيلو متر، ومقابل الانتفاع بالنسبة للمباني المتعدية يصل إلى جنيه شهريا للمتر خارج كردون المدن، وجنيهين اثنين داخله».
وأضاف: «صدر قرار آخر بمضاعفة مقابل الانتفاع إلى 10 أضعاف، حال وقوع التعدي بعد صدور القرار الأول في أغسطس 2018، والذي حدد جنيها واحدا كمقابل انتفاع عن المتر».
وناشد السعدي الإعلامي أحمد موسى بتوعية المواطنين بأهمية عدم إلقاء المخلفات في المصارف، مطالبا المواطنين بالتواصل مع هندسة الري حال وجود أي مشاكل.
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