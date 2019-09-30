شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «أنا صوت المواطن.. وأقول ما يرضي ضميري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب الإعلامي أحمد موسى الحكومة بالتواصل مع المواطنين شهريا، لكشف جهودها في الملفات كافة، معلقا «متسبوش الناس للشائعات».
وتابع موسى خلال برنامجه المذاع على شاشة «صدى البلد»: «الحكومة يجب أن تخبر المواطنين بكافة الأرقام، ليه بنسيب كل حاجة لرئيس الجمهورية، هل من المعقول أن يتدخل الرئيس في ملف بطاقات التموين، نظرا لوجود أخطاء»، معلقا: «شكاوى المواطنين في ملف التموين كانت محقة، ويجب أن تسمع الحكومة صوت المواطن، خاصة أن أهالينا في الوجه البحري والصعيد يعتمدون على البطاقات التموينية بشكل أساسي».
وأضاف: «الشعب تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي حينما استمع إلى شرح حول أسبابه واقتنع بها»، متسائلا: «لماذا توقف الشرح للمواطنين، لا رئيس وزراء ولا وزراء ولا مسؤولين بيتكلموا، لازم نستنى الرئيس».
وأردف: «نحن صوت المواطن، وأنا أقول ما يرضي ضميري دائمًا».
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