البابا تواضروس يستقبل راهبات القديسة دميانة ليبدأ تأسيس دير راهبات بإستراليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس تاماف كاترينا وتاماف أليصافيت من دير القديسة دميانة بالبراري، حيث بحث معهما ترتيبات تأسيس دير السيدة العذراء مريم بمنطقة لورا، سيدني بأستراليا.

كما التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس الآباء كهنة كنيسة السيدة العذراء بالزيتون وأعضاء مجلس الكنيسة. Advertisements وناقش قداسة البابا مع الآباء والمجلس سير العمل الخدمي والرعوي والأنشطة المختلفة بالكنيسة. كذلك فإن البابا استقبل ميهاو سفير دولة رومانيا بمصر يرافقه الذي قام بترجمة مجموعة كتب لقداسة البابا وللقمص تادرس يعقوب ملطي من العربية إلى الرومانية.

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