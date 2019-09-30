الارشيف / أخبار مصر

التعليم من خلال الفن.. "خليك فى حالك" حكاية 73 طفلا لقرى "إس أو أس".. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم من خلال الفن.. "خليك فى حالك" حكاية 73 طفلا لقرى "إس أو أس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعليم من خلال الفن، وإطلاق العنان للروح الإبداعية داخل الأطفال دوما ما يكون بداية الانطلاق والتحدى، تجربة فريدة لـ73 طفلا من أطفال قرى "إس أو إس" هم أطفال وشباب وبنات منضمين لبرنامج تمكين الأسرة ووقاية الطفل من خطر فقدان الرعاية الأسرية التابع للهيئة المصرية لقرى الأطفال.

71117921_10157054468234079_7913397184689602560_n
 

لم تبعدهم حدود أو تقلل من همتهم الإمكانيات المادية، تعلقوا بالفن وتمسكوا به لإخراج طاقاتهم الإبداعية، ضمن سلسلة من البرامج التى تسعى لتحقيق التنمية من خلال الفن، بينهم الموهوب وذو الدم الخفيف، وبينهم المبتكر والعبقرى، لكنهم جميعا جمعتهم الرغبة فى التغيير وحب الفن بكل أنواع.

71540478_10157054472154079_1311813643628707840_n
 

73 طفلا يعملون ويدرسون وأيضا يتدربون على المسرح والفنون الادائية والبصرية والرسومات والمجسمات على مدار شهور، كسروا كل القيود المادية لإيجاد مكان يتدربون فيه فقرروا أن يكون سطح بيت أحد أصدقائهم فى منطقة الشرابية هو مسرح التدريب، فى عز الظهر، ولم يفرق معهم الحر أو البرد، كل ما كان يهمهم هو أن تخرج تجربتهم للنور فهى تجربة تستحق.

71466457_10157054471664079_5325984310052782080_n
 

 

Advertisements

 

71583383_10157054470859079_3370951794329911296_n
 

شكلوا فيما بينهم فرقة وتدربوا على عرض "خليك فى حالك.. ملكش دعوة" وهو عرض غنائى راقص مدته ١٠٠ دقيقة، يشبه كل واحد منهم، فكم من مرات عرضوا عروضا كثيرة ببعض الأماكن، وفى نوفمبر المقبل ستخرج أولى عروضهم على مسرح الهوسابير بالإضافة لمعرض رسومات ومجسمات.

71102004_10157054472279079_2979112543412289536_n

 

71583383_10157054470859079_3370951794329911296_n

 

71902968_10157054471889079_8886551123725385728_n
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم من خلال الفن.. "خليك فى حالك" حكاية 73 طفلا لقرى "إس أو أس".. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا