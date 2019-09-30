شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم من خلال الفن.. "خليك فى حالك" حكاية 73 طفلا لقرى "إس أو أس".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعليم من خلال الفن، وإطلاق العنان للروح الإبداعية داخل الأطفال دوما ما يكون بداية الانطلاق والتحدى، تجربة فريدة لـ73 طفلا من أطفال قرى "إس أو إس" هم أطفال وشباب وبنات منضمين لبرنامج تمكين الأسرة ووقاية الطفل من خطر فقدان الرعاية الأسرية التابع للهيئة المصرية لقرى الأطفال.





لم تبعدهم حدود أو تقلل من همتهم الإمكانيات المادية، تعلقوا بالفن وتمسكوا به لإخراج طاقاتهم الإبداعية، ضمن سلسلة من البرامج التى تسعى لتحقيق التنمية من خلال الفن، بينهم الموهوب وذو الدم الخفيف، وبينهم المبتكر والعبقرى، لكنهم جميعا جمعتهم الرغبة فى التغيير وحب الفن بكل أنواع.





73 طفلا يعملون ويدرسون وأيضا يتدربون على المسرح والفنون الادائية والبصرية والرسومات والمجسمات على مدار شهور، كسروا كل القيود المادية لإيجاد مكان يتدربون فيه فقرروا أن يكون سطح بيت أحد أصدقائهم فى منطقة الشرابية هو مسرح التدريب، فى عز الظهر، ولم يفرق معهم الحر أو البرد، كل ما كان يهمهم هو أن تخرج تجربتهم للنور فهى تجربة تستحق.





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شكلوا فيما بينهم فرقة وتدربوا على عرض "خليك فى حالك.. ملكش دعوة" وهو عرض غنائى راقص مدته ١٠٠ دقيقة، يشبه كل واحد منهم، فكم من مرات عرضوا عروضا كثيرة ببعض الأماكن، وفى نوفمبر المقبل ستخرج أولى عروضهم على مسرح الهوسابير بالإضافة لمعرض رسومات ومجسمات.



