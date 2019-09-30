شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: إجراء 6 آلاف عملية وتسجيل 506 ألف مواطن فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتورأحمد السبكى، الرئيس التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، أنه سيتم الإعلان عن الأماكن التى يتم من خلالها تسجيل المواطنين فى منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء.

وقال أحمد السبكى، خلال مداخلته فى برنامج مساء dmc مع الإعلامية إيمان الحصرى، إن الأعداد التى تم تسجليها فى محافظة بورسعيد، تجاوزت 506 ألف مواطن، وأجريت حوالى 6 آلاف عملية، وهناك مؤشرات إيجابية فى منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، لذلك كان سبب رئيسيا فى الإسراع من خطة وزارة الصحة إلى الانتقال إلى محافظات المرحلة الأولى وهى محافظات الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء.

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وتابع، نعمل فى وزارة الصحة من خلال محورين رئيسين على التوزاى، وهما المحور الأول رفع كفاءة المنشآت الصحية الموجودة فى تلك المحافظات والعمل على تدريب العنصر البشرى، أما المحور الثانى البدء فورا فى عملية تسجيل المواطنين داخل الوحدات والمراكز الخاصة فى تلك المحافظات.

واستطرد، تم الآن فى محافظة الإسماعيلية رفع كفاءة المراكز والوحدات الصحية الموجودة، وهى المرحلة الأولى فى رفع الكفاءة، وبدأنا تجريبيا من حوالى يومين لتسجيل الأسر ووصلنا إلى 400 ملف أسرة، ومن الغد ستقوم وزيرة الصحة بالإعلان عن الأماكن التى يتم من خلالها تسجيل المواطنين فى الوحدات والمراكز الصحية.