شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. السيسي للمواطنين المتأثرين من إجراءات تنقية بطاقات التموين: اطمئنوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها طمأنة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين المتأثرين من إجراءات تنقية البطاقات التموينية.

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