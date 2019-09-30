"سقوط أمطار".. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 32

شبين الكوم 22 31

طنطا 23 31

دمنهور 23 30

الإسكندرية 24 29

بلطيم 22 29

مطروح 20 28

السلوم 20 28

سيوة 19 34

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 20 33

السويس 22 32

العريش 20 29

رفح 20 29

رأس سدر 22 29

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نخل 16 29

نويبع 26 31

طابا 21 29

كاترين 15 30

الطور 25 30

شرم الشيخ 26 33

الغردقة 24 33

مرسى علم 26 33

الفيوم 22 32

بنى سويف 21 32

المنيا 20 33

أسيوط 20 33

سوهاج 21 34

قنا 22 36

الأقصر 24 37

أسوان 24 38

أبوسمبل 23 37

الوادي الجديد 24 36

شلاتين 25 35

أبو رماد 25 34

حلايب 26 33

رأس حدربة 26 33

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