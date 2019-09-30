​السكة الحديد: تركيب عربات مميزة وروماني مطورة بخط المناشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:
أعلنت السكة الحديد، تعديل تركيب عدد من القطارات بخط المناشي بعربات مميزة بدلا من العربات المطورة، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، وكذلك تركيب قطارات خط بنها/ ميت غمر والعكس بعربات روماني مطورة تم تحديثها.
وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الإثنين، أنه سيتم تركيب القطارات أرقام (667 – 676 – 683) والقطارات (666 – 685 – 694 ) بين إيتاي البارود/ القاهرة بعربات مميزة بدلا من العربات المطورة، لتوفير الرحلة المناسبة للركاب.
وأضافت الهيئة، أنه تقرر تعديل تركيب القطارات ( 819 – 821 – 823 – 825 – 827 – 829 – 831 – 817 – 837 – 839 ) بين بنها/ ميت غمر، والقطارات ( 820 – 822 – 824 – 826 – 828 – 830 – 834 – 836 – 838 – 840) بين ميت غمر / بنها بعربات روماني مطورة، بهدف إحلال واستبدال العربات القديمة بعربات جديدة .
وشددت الهيئة على تواجد أفراد الأمن الإداري وعمال النظافة التابعين للهيئة داخل القطارات للحفاظ على حالة العربات ونظافتها، للظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بالركاب .
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