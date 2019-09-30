​"الأعلى للإعلام" يخاطب وسائل الإعلام لتنفيذ بيان "الأعلى للقضاء" بشأن تناول التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

صرح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بأنه سيتم مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية من صحف وشاشات وإذاعات ومواقع إلكتروينة لتنفيذ ما جاء في بيان المجلس الأعلى للقضاء بشأن تناول التحقيقات التي لا تزال منظورة أمام النيابة العامة أو أمام الجهات القضائية.

وأهاب الأعلى للإعلام بوسائل الإعلام المختلفة الالتزام بعدم تناول أي موضوعات منظورة أمام سلطات التحقيق إلا ما يصدر عن الجهات المعنية بالتحقيق حفاظا على المراكز القانونية للمتهمين بالإضافة إلى حماية الرأي العام من المعلومات المغلوطة، وذلك تنفيذا لقانون السلطة القضائية وكذلك المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الشأن.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر بيانا أشار فيه إلى وجود معلومات مغلوطة تم نشرها وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادث الطفلة جنى، حيث تم نشر أخبار خاطئة عن اغتصاب الطفلة بواسطة خالها، وهو ما تبين عدم صحته بناء على تحقيقات النيابة العامة.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في اجتماعه القادم تقريرًا أعدته لجنة الشكاوى بالمجلس بشأن المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام التي نقلت أخبار مغلوطة عن مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الواقعة.