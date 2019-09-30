​برلماني يطالب بعقد ورش عمل لتعريف النواب بقوانين البيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

اقترح الدكتور محمد خليفة، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان على وزيرة البيئة، عقد ورش عمل للنواب بقوانين البيئة قبل مناقشة قانون إدارة المخلفات.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ونصّ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.

وأضاف "خليفة"، لمصراوي اليوم الاثنين، أن الورشة تهدف لتعريف النواب بجميع قوانين البيئة (المحميات الطبيعية - المخلفات - الحفاظ على البيئة)، وغيرها من القوانين الخاصة بالوزارة، مؤكدًا أن البرلمان داعم قوي لوزارة البيئة، لإنجاح منظومة رصد المخالفات الجديدة.

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كما طالب عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، بإجراء حملات توعية بمنظومة رصد المخلفات الجديدة التي تعتمد على التحول الرقمي من خلال تنظيم حملات إعلامية وعقد شراكة مع شركات الاتصالات لإرسال التطبيق والتعريف به.

وأعلنت وزيرة البيئة، تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لرصد المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة، من خلال تطبيقين أولهما خاص بالجهات الحكومية والمعنية، والآخر خاص بالمواطنين والمجتمع المدني، لمراقبة وإدارة منظومة المخلفات في 7 محافظات، هي "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ".

وقالت الوزير، خلال كلمتها، بمؤتمر وزارة البيئة، لإطلاق منظومة رصد المخلفات في بعض أحياء القاهرة، إن منظومة الرصد تبدأ في 6 أحياء بمحافظة القاهرة، كمرحلة أولي تمهيدا لتعميم المنظومة في باقي المحافظات، مؤكدة أن المنظومة تمثل نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة في مفاهيم وطرق التعامل مع المخلفات.

وأوصحت الوزيرة، أن تطبيق المنظومة الجديدة يشمل تنمية قدرات العاملين بمنظومة الرصد، والمتابعة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة.