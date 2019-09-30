"كشف غموض جثة منجد القليوبية وبراءة 6 محامين بحلوان".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بالأسماء.. براءة وغرامة لـ 6 محامين في حلوان بتهمة التجمهر

قضت محكمة جنح حلوان، اليوم الإثنين، ببراءة 3 محامين (مخلى سبيلهم) وتغريم 3 آخرين 20 ألف جنيه لكل منهم في قضية اتهامهم بالتجمهر على خلفية اعتصامهم داخل غرفة النقابة الفرعية بمحكمة حلوان عام 2016.

وبرأت المحكمة كل من المحامين: عبد النبي إسماعيل (عضو مجلس النقابة الفرعية) ومجدي طاهر وأحمد أبو النيل.

وغرمت المحكمة المحامين: هاني الجزار وأحمد ربيع وإبراهيم عبد العزيز.

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري التسعين بالتجمع

لقى شخص مصرعه، اليوم الاثنين، وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري التسعين في التجمع.

ونتج عن الحادث توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغاً من الخدمات المعينة بطريق التسعين بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

"القضاء الأعلى" يحظر على القضاة التحدث لوسائل الإعلام

أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، قرارًا بحظر أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام "المقروءة أو المسموعة أو المرئية"، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيًا كان الموضوع.

ووفق بيان رسمي صادر عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، فالقرار نظرا لصدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية.

حريق كابل يثير ذعر أولياء أمور طلاب مجمع مدارس ببولاق

سادت حالة من الذعر بين أولياء الأمور، خوفًا على حياة أبنائهم الطلاب لدى نشوب حريق في كابل الكهرباء الرئيسي بمحيط مجمع مدارس بمنطقة بولاق الدكرور.

أسرع الأهالي لإخماد الحريق أمام مجمع مدارس الشعراوي بترعة عبد العال 2 باستخدام "جرادل" الرمال وطفايات الحريق اليدوية ونجحوا في إخماده دون إصابات.

"طلقة خطأ".. كشف غموض واقعة العثور على جثة منجد بالقليوبية

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص، وتبين أنه حال عرضه بيع فرد خرطوش على 3 أشخاص، وحال قيامه بإخراج السلاح لتجربته انطلق منه عياراً عن طريق خطأ وحدثت إصابته التي أودت بحياته.

تلقى مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص "منجد، 20 سنة-مقيم بدائرة المركز" بطريق قرية زاوية بلتان/السفاينة دائرة المركز، وبها إصابة بعيار خرطوش بالصدر.

مباحث البساتين تنجح في السيطرة على مشاجرة بعرب المعادي

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في السيطرة على مشاجرة منطقة عرب المعادي، بسبب خلافات بينهما حول الجيرة، وضبط طرفي المشاجرة.

ورد للرائد كمال سليم، معاون أول مباحث قسم شرطة البساتين، إشارة من مستشفى الأمل تفيد استقبالها كلاً من "أ.م" طالب مصاب بجرح غائر بالصدر، "م.م" مصاب بجرح نافذ بالظهر شقيق الأول بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليهما و"م.س" لحام تقاطع مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى وأخر شبه نافذ بالقدم اليسرى بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدي خلالها كلا من الطرفان علي بعضهما البعض بالضرب وقام الأخير بالتعدي علي المجني عليهما باستخدام سلاح ابيض مطواة كانت بحوزته محدثا إصابتهما المشار اليها.

ضبط طرفي مشاجرة في روض الفرج.. وبحوزتهم أسلحة بيضاء

نجحت مباحث القاهرة في طرفي مشاجرة في روض الفرج، بسبب خلافات مالية بينهما، تعدى خلالها كل منهم على الأخر بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم محدثين ما بهم من إصابات.

ورد للمقدم محمد ملش، رئيس مباحث روض الفرج إشارة من مستشفى القصر العيني تفيد استقبالها "م.س" عامل مصاب بجرح نافذ بالبطن وتم حجزه بالمستشفى.

لتقديم التصالح.. تأجيل محاكمة المطربة بوسي بتهمة "التهرب الضريبي" لـ28 أكتوبر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي" بتهمة التهرب من سداد مليون و827.210 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 28 أكتوبر؛ لتقديم ما يفيد التصالح.

كانت المحكمة قضت في 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

أمن الجيزة ينجح في إنهاء خصومة بين عائلتين بأوسيم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة أوسيم، بحضور عددٍ من القيادات الأمنية، وأعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

صديق العمر أرسله إلى الآخرة.. كواليس اللحظات الأخيرة لضحية جريمة سببها "موبايل"

نهاية الأسبوع الماضي، حضر "صلاح" لزيارة صديقه "مصطفى" طالبه بمرافقته لإنهاء مهمة سريعة، لم يتردد الشاب ابن الـ18 ربيعا في ملازمته، دون أن يدري بأن "المشوار المشؤوم" سينهي حياته جثة هامدة أنهكها الضرب المبرح على يد 5 خفراء خصوصيين.

ظهر الخميس الماضي، وتحديدا منطقة الرشاح الواقعة بمركز كرداسة شمالي محافظة الجيزة، بدت الأجواء مألوفة، حركة المارة والسيارات طبيعية، الأمور على ما يرام حتى تبدلت رأسا على عقب مع تنامي صوت صراخ استمر دقائق ثم توقف فجأة.