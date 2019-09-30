أخبار مصر | رئيس الوزراء يعقد الاجتماع الدوري لمتابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يعقد الاجتماع الدوري لمتابعة تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الدوري الخاص بمتابعة موقف تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى المعيشة ومعدلات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً، وذلك بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تولي أهمية كبرى لمتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطن المصري وتنمية

الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجاً المستهدفة، قائلا : "هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة".

وقال مدبولى: سيتم تخصيص 500 مليون جنيه من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواطني هذه القرى، كقروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد بها أهالي هذه القرى.

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