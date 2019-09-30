أخبار مصر | غدًا.. البرلمان يفتتح أولى جلساته بدور الانعقاد الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. البرلمان يفتتح أولى جلساته بدور الانعقاد الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستكمل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، غدا الثلاثاء أولى جلساته العامة بدور الانعقاد الخامس والأخير، بعد الانتهاء من عطلته الصيفية.

ويشهد المجلس النواب، خلال أعمال دور الانعقاد الخامس والأخير، مناقشة العديد من القوانين، منها مجلس الشيوخ ومشروع قانون الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية وتقسيم الدوائر وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإيجار القديم.

ومن المنتظر أن يلقي الدكتور على عبد العال، كلمة في أول فعاليات دور الانعقاد الخامس، كما يعلن عبدالعال، الإجراءات اللائحية بانتخابات اللجان النوعية داخل المجلس والدعوة للانتخابات، لمن يرغب من النواب في الترشح، مع إعلان الأمين العام الجديد للمجلس بعد استقالة المستشار أحمد سعد، وتختص هيئة مكتب مجلس النواب، بتعيين الأمين العام الجديد، وفقا لنص المادة "416" من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على "يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.