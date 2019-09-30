أخبار مصر | تحت شعار "نحو دواء آمن وفعال للجميع".. مستشفى سرطان الأطفال يحتفل باليوم العالمي للصيادلة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت شعار "نحو دواء آمن وفعال للجميع".. مستشفى سرطان الأطفال يحتفل باليوم العالمي للصيادلة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الخبراء: 57357 تقود ريادة التعليم الصيدلي في مصر والشرق الأوسط

*الاحتفال يهدف لتعاون المجتمع الحكومي والأهلي لتحقيق الاستخدام الآمن والفعال للدواء

* تحفيز إيجابي لإجراء الأبحاث.. واتباع آخر التطورات العلمية فى مجال الصيدلة الإكلينيكية

احتفل مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019، باليوم العالمي للصيادلة، وذلك في إطار سعيها الدائم لقيادة التغيير والريادة فى مجال التعليم الصيدلى فى مصر والمنطقة العربية والشرق الأوسط، وذلك تحت شعار "نحو دواء آمن وفعال للجميع"، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات، وعمداء كليات الصيدلة، وأعضاء هيئات التدريس والباحثين المهتمين بمجال الصيدلة.

كما شارك في اليوم ممثلوا جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، ونقابة الصيادلة، وفرعياتها، وعدد من المراكز البحثية، وشركات الأدوية الكبرى، وطلاب من مختلف كليات الصيدلة، وشارك في تنظيم الاحتفالية الاتحاد المصرى لطلاب الصيادلة.

في البداية، استقبل المستشفى الوفود المشاركة في الاحتفال، والذين حرصوا على التقاط الصور مع الأطفال مرضى السرطان، ثم توجهوا إلى قاعة المؤتمرات بالمستشفى.

وقف الجميع احتراما للسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتم عرض فيديو عن دور الصيدلة في علاج المرضى، ومركز المعلومات الدوائية الذي يساهم في نفس النتيجة، حيث يعتمد على المعلومات الدقيقة والعالمية، ويكون الصيدلي مسئولا عن العلاج، ومتابعة تنفيذ بروتوكول العلاج المحدد لكل مريض، ومراجعة كافة معلومات الدواء، وجرعاته، حيث يشارك مع الطبيب البشري في تطبيق خطة العلاج.

ويعمل الصيادلة أيضا في كافة مجالات العمل الطبية داخل المستشفى، ومنها الرعايات المركزة، والأقسام الداخلية، والعيادات الخارجية.