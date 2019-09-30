أخبار مصر | عبد الهادي القصبي رئيسًا لائتلاف "دعم مصر" بالتزكية للعام الثاني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الهادي القصبي رئيسًا لائتلاف "دعم مصر" بالتزكية للعام الثاني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، عقب تجديد الثقة به رئيسًا للائتلاف للعام الثانى وفوزه بالتزكية، أن ائتلاف "دعم مصر" لديه ثوابت وطنية وسوف يبذل كل الجهد المتوقع لمساندة الدولة المصرية، وتابع: "أننا لن نتهاون فى استخدام كافة الادوات الرقابية والتشريعية فيما يتعلق بمصلحة المواطن التى تكفل له حياة كريمة مع ضمان حصوله على حقه فى الخدمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية بما يحقق العدالة المجتمعية".

وأضاف القصبي، أن لدينا عمل يحتاج الى تكاتف جميع النواب لمواجهة ماتمر به مصر ومايحاك بها من فتن ومؤامرات معنا تأييده الكامل للقيادة السياسية الوطنية الشريفة المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى تحمل عبء استعادة الدولة المصرية واستعادة مكانتها الدولية والاقليمية، مؤكدًا على دعمه لاستقرار الوطن وحماية أمنه القومى بجميع أبعاده مؤيدين تماما قواتنا المسلحة الباسلة خير أجناد الارض مقدرين تماما جهود أبناء مصر من رجال الداخلية رافضين العنف والارهاب بجميع صوره وأشكاله.

كما أعلن رئيس ائتلاف دعم مصر رفضه سياسات التشكيك والتخوين وبث الإحباط والخوف لدى الشعب المصرى العظيم مؤكدا سعى الائتلاف خلال دور الانعقاد القادم عبر التشريعات دفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد الوطنى ودفع عجلة الاستثمار المحلى والاجنبى موضحا لدينا مهمة وهى مواجهة مشكلات حادة مثل البطالة وظبط الاسعار والزيادة السكانية وتوصيل المرافق ووصول الدعم لمستحقيه والانتهاء من كردونات المدن.

وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر انه يجب علينا متابعة ماصدر من قوانين تهم المواطن مثل التصالح فى مخالفات البناء والمعاقين وحقوق أصحاب المعاشات معلنا أنه خلال دور الانعقاد القادم سيشهد تقديم عدة مشروعات قوانين منها مجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق الشياسية والادارة المحلية والاجراءات الجنائية والمرور والبناء الموحد وتنظيم الفتوى وغيرها من مشروعات القوانين.