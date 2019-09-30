أخبار مصر | وصول حافلات مشروع الأتوبيس الفائق الجودة بمدينة ٦ أكتوبر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول حافلات مشروع الأتوبيس الفائق الجودة بمدينة ٦ أكتوبر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت حافلات مشروع الأتوبيس الفائق الجودة بمدينة ٦ أكتوبر، لحين البدء في التشغيل التجريبي.

وقال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن مشروع الأتوبيس الفائق الجودة، يعد من أحد مشروعات "استدامة النقل فى مصر" الذي ينفذه جهاز شئون البيئة، وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و الشركة المصرية لإدارة و تشغيل المترو، وزارة النقل بمحافظة الجيزة والقطاع الخاص متمثلا فى التحالف المصرى الإماراتى (شركة مواصلات مصر) ويعتبر نقلة نوعية فى نقل الركاب فى مصر و يهدف المشروع إلى إنشاء وتشغيل خطوط أتوبيس فائق الجودة بخدمات مميزة تقدم لأول مرة في مصر لربط مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وطريق الواحات/ الإنتاج الإعلامي بمحطة مترو جامعة القاهرة، بمحافظة الجيزة ويقوم القطاع الخاص بشراء وتشغيل الأتوبيسات الحديثة لتوفير هذه الخدمة المميزة للركاب.

ويهدف المشروع إلى تغيير ثقافة النقل و تغيير أسلوب الإنتقال للتحول من استخدام السيارات إلى استخدام الأتوبيس الفائق الجودة مما يؤدى حتماً إلى خفض الكثافة المرورية و توفير استهلاك الوقود و تقليل انبعاث الغازات الملوثة للهواء وتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحرارى وخفض عدد حالات حوادث السيارات وتقليل زمن الانتقال وتقليل تكاليف صيانة السيارات الخاصة وتقليل تكاليف استيراد قطع غيار السيارات.

وذلك عن طريق تشجيع مستخدمى السيارات الخاصة لاستخدام أتوبيس ذات جودة فائقة بما يتوافق مع التوجهات فى دول العالم المتقدم وذلك من خلال إنشاء ٧ خطوط أتوبيس جديدة ، وقوامها ٤٠ أتوبيس فائق الجودة، و يتبع المشروع نظام إلكترونى جديد ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدارة و تشغيل الأتوبيسات مما يوفر متابعة دائمة للمشروع و إصدار التذاكر داخل الأتوبيس بالمحطات الرئيسية وعرض خط السير و نقاط التوقف على الشاشة الإلكترونية الموجودة داخل الأتوبيس ووجود شاشة إلكترونية فى مقدمة الأتوبيس و أخرى جانبية لعرض المسار و الإتجاه للركاب المنتظرين بمواقف الأتوبيس على المسارات و المنتظرين بالمحطات وبث معلومات فورية مستمرة لحركة الأتوبيسات للمستخدمين على الهاتف المحمول و الحاسب الآلى ووجود اتصال دائم بشبكة الانترنت متاح للركاب داخل الأتوبيس عن طريق جهاز Wi-Fi ووجود مصدر لشحن الهاتف المحمول بكل مقعد.

Advertisements

وتضم خطوط سير الأتوبيس خط مباشر بدون توقف من مدينة 6 أكتوبر إلى محطة مترو جامعة القاهرة و خطين داخليين في مدينة 6 أكتوبر لخدمة سكانها وتغذية الخط المباشر وخطين مباشرين من الشيخ زايد ومدينة الإنتاج الإعلامي حتى محطة مترو جامعة القاهرة.

وقام جهاز مدينة السادس من أكتوبر بتوفير ثلاث قطع أراضى بملحقاتها من منشآت وأعمال تنسيق موقع وأسوار لخدمة المشروع وتتمثل فى:

• الجراچ ويقع بالفاصل السكنى الصناعى بجوار ميدان ليلة القدر وتم الإنتهاء من جميع المبانى الإدارية والتشطيبات وتم الإنتهاء من أعمال توصيلات المياه والصرف والكهرباء وتم عمل طبقة الأسفلت السطحية.

• نقطة التوقف بدريم لاند وتقع على طريق الواحات أمام مدخل دريم لاند .

• محطة التوقف النهائية.