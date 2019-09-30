شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي النمنم يُقيّم سيد قطب من الناحية الأدبية والإبداعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، على وجود قيادات وأسماء إخوانية تسللت إلى معجم «البابطين» للإبداع الشعري، حيث ذكر أنه ليس شيئا غريبًا، فبعض المعاجم يكون مهمة القائمين عليها اختيار كل الأسماء الذين يكتبون شعر بغض النظر عن مستوى ابداعها ومستوى قيمتها الأدبية.

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وقال «النمنم»، خلال مداخلة هاتفية، الليلة: «بيجيبوا كل الأسماء حتى لو مستواهم الادبي ضعيف جدا أو ليس لهم درجة من الابداع، والأزمة دي مش هنلاقيها في معجم البابطين فقط، بل موجودة في معاجم أخرى كثيرة»، متسائلًا :«ما علاقة هذه الجماعة بالعملية الإبداعية، وهل يمكن أن يكون أي شخص يقتنع بأفكار هذه الجماعة الإرهابية أن يكون مبدعًا، بالطبع لأ».

وأشار وزير الثقافة السابق، إلى أن الإبداع يقوم على الخيال والحرية، بينما من يعتنق ايدلوجية الإخوان يكون قد وضع نفسه في قيد حديدي من مجموعة من الأفكار والمعتقدات لا يمكن أن يتزعزع عنها مهما كانت، لأن ولائه سمع وطاعة للايدلوجية والقائمين عليها.

وتابع :«يعني الجماعة دي اللي بقالها 90 سنة لما تيجي تعدد الذين قدمتهم في مختلف المجالات مش هتلاقي اسم واحد كبير، حتى اسم سيد قطب اللي كانوا طايرين به لو هنقيمه بالمعيار النقدي وتقييم علمي جاد هنلاقيه شديد الضعف»، موضحًا أنه ينبغي على القائمين على المعاجم لفت الانتباه حول هذه الأشياء والقيام بالتعديل أو التصحيح.