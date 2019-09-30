شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوافق على إطلاق أسماء 4 شهداء على عدة مدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذي برئاسة المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، على إطلاق اسم الشهيد: عمر حمودة جاد «قوات مسلحة» على المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية إطواب مركز الواسطى، وإطلاق اسم الشهيد مصطفى عثمان محمد عثمان«مجند قوات مسلحة» على مدرسة بليفيا الإبتدائية بنين مركز بني سويف، واسم الشهيد عبدالكريم محمد محمد الشيمي «رقيب متطوع» على المدرسة الابتدائية بقرية كوم النور مركز سمسطا، واسم الشهيد رقيب مجند: محمد عبدالوهاب مكاوي«قوات مسلحة»على مدرسة بني شرارة مركز الفشن، وذلك تقديراً للتضحيات التي قدمها شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد الإثنين، بقاعة ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اللواء أشرف شعراوي مساعد مدير الأمن، اللواء عصام العلقامي السكرتيرالعام،واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفني، ولمياء العربي مديرالمجالس واللجان، عزة على خالد مديرعام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.