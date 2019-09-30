شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تبحث خطة توسعات المنطقة الحرة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، بحضور اللواء بحري وليد عوض، رئيس هيئة ميناء دمياط، وأحمد فتحي سليم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، والمهندس محمد رجب، رئيس جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة، ووكيل وزارة الاستثمار.

وخلال الاجتماع تم التصديق على محضر الجلسة السابقة والإحاطة بالموافقات الصادرة، وكذلك البت في طلبات التعديل التي تقدم من المشروعات الموافق عليها بنظام المناطق الحرة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتجديد وإصدار تراخيص مزاولة النشاط وتعديل السمة التجارية لعدد من الشركات، وإضافة نشاط جديد فضلا عن عرض الموقف الحالي لبعض الشركات ورفع كفاءة بعض المباني بالمنطقة وتأهيل وتطوير البوابات والسور المشترك بين ميناء دمياط والمنطقة الحرة وتدعيم الإنارة.

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من جانبها، أوضحت المحافظ، أن نسبة الإشغال بالمنطقة الحرة ١٠٠٪ وذلك لتمتع دمياط بمقومات جاذبة للإستثمار، مؤكدة أن المنطقة حققت مؤشرات عالية في تحسين مساهمة المناطق الحرة ونمو الصادرات الخارجية، وكذلك دعم قوى الإنتاج الوطني وتحسين كفاءة مستحقات الهيئة.

وذكرت الدكتورة منال عوض، أنه تم خلال جلسة الاجتماع مناقشة أطر الخطة الخاصة بعمل توسعات جديدة للمنطقة، لافتة إلى أن تلك التوسعات ستوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وذلك من خلال وضع شروط بجعل أولوية العمل لشباب دمياط، كما أضافت الدكتورة منال عوض أنه تم عرض كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه بعض الشركات بالمنطقة الحرة، وذلك تمهيدا لوضع حلول جذرية لها بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار.

وجدّدت المحافظ دعوتها لممثلي الشركات بالمنطقة بتعزيز المساهمات المجتمعية لدعم المشروعات ذات النفع العام بالمحافظة، وذلك في إطار مسؤؤليتها نحو المجتمع ولتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.