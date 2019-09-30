شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء نقابة الإعلاميين الجدد يؤدون القسم بمبنى إذاعة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن مستقبل الإعلام في مصر مطمئن لما يحدث من خطوات هامة في مجال ترتيب البيت الإعلامي وضبط المشهد الإعلامي، حيث إن الدستور في 2014 قام بتأسيس المجلس الوطني للإعلام والهيئات الإعلامية للصحافة والإعلام، وكل هذه الخطوات من شأنها ترتيب البيت الإعلامي.

وأكد «سعدة»، أن تأسيس النقابة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أكبر دليل على الحريات في المجتمع.

وأشار إلى أن نقابة الإعلاميين نظمت اليوم الإثنين، حفلا لأداء القسم المهني وتسليم بطاقات العضوية للإعلاميين الجدد بمقر الإذاعة والتليفزيون بمحافظة مرسى مطروح، بحضور محجوب سعدة سكرتير عام النقابة، وخالد فتوح عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وعبدالحميد محمد عامر جبريل رئيس الإذاعة بالمحافظة، ومحمود هيكل، مدير مركز النظم والمعلومات وياسر فتحي المسؤول المالى في النقابة وحسام ناجي العلاقات العامة.

Advertisements

وأوضح نقيب الإعلاميين أن محجوب سعدة سكرتير عام النقابة أدار حواراً مفتوحاً للرد على استفسارات الأعضاء وإطلاعهم على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطة المستقبلية لتقديم خدمات للأعضاء.

وأكد سكرتير عام النقابة على أن لجنة القيد مستمرة في عقد الاجتماعات وتلقي الاستمارات وسداد الرسوم من المتقدمين، لافتًا إلى أن اللجنة تتحرى الدقة بشكل جيد لتطبيق شروط القيد التي لا استثناء لأي أحد فيها أيا كان هويته.

و شدد سكرتير عام النقابة على تحرى الدقة والحيادية في نقل المعلومة وعدم أخذ أي بيانات أو معلومات إلا من مصادرها الرسمية .

وأعرب إعلامي مطروح عن سعادتهم بنشاط اللجان ونشاط مجلس النقابة ووجهوا الشكر لمجلس الإدارة على سعيه الدائم للتيسير على أعضاء النقابة.