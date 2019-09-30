شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة الطفلة جنة.. القضاء الأعلى يخاطب «الإعلام» لمنع تناول القضايا محل التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطب مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي برامج أو صحف من تناول القضايا محل التحقيقات أو المحاكمات.

وبحسب بيان، الاثنين، فالقرار جاء نظرًا لما أثير إعلاميًا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة «جنة» المتوفاة نتيجة تعذيب جدتها لها في الدقهلية.

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واشترط المجلس على البرامج والصحف الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، مشددًا على أن النيابة العامة ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المخالفين لهذا الشأن.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمس الأحد، بإحالة المتهمة صفاء عبدالفتاح إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها لحفيدتيها الطفلتين؛ جنة (5 سنوات)، وأماني (6 سنوات)، ما أدى إلى وفاة الأولى.

وأفادت تقارير الطب الشرعي بأن الطفلتين «جنة وأماني سمير» ضحيتي التعذيب في الدقهلية لم تتعرضا لأي اعتداءات جنسية.

كان الآلاف من أهالي قرية بساط كريم الدين، التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، شيعوا أمس السبت، جثمان الطفلة «جنة. م. س» 5 سنوات، التي لقيت مصرعها متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها نتيجة التعذيب بالكي بالنار في مواضع حساسة من جسدها وإصابتها بغرغرينة في القدم اليسرى، والأعضاء التناسلية على يد جدتها، التي أرادت تعذيبها لتبولها لا إراديًا.