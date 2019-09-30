شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوي يكشف دور القرضاوي والمدارس الدينية في أخونة قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي إن جماعة الإخوان الإرهابية تقنع الشباب المنضمين لها بأنهم جنود الله الذين يدافعون عن الإسلام، ويسعون إلى تطبيقه.

وأضاف «الخرباوي»، خلال لقاء إعلامي، الليلة، أن «جماعة الإخوان صارعت للوصول إلى الحكم، بالرغم من عدم معرفتها بأصول إدارة البلاد»، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية أظهرت محمد على في محاولة لتأجيج الرأي العام بنشر أكاذيب ومعلومات مزيفة، مشيدا بدور الإعلام المصري في مواجهته.

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وتابع: «تنظيم الإخوان متواجد في قطر منذ عام 1954، بعد هروب بعض العناصر المتهمة في قضية محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكان يوسف القرضاوي، وعبدالمعز عبدالستار، أول من توجهوا إلى قطر حيث أسند إليه أمير قطر وقتها تأسيس مدرسة دينية».

وقال إن «أول مجلة صدرت في قطر كانت عن طريق إحدى المدارس التابعة للإخوان»، مشيرا إلى أن التوافق الفكري بين حاكم قطر والعناصر الأولى الهاربة أدى إلى توافد العديد من العناصر الإخوانية إلى الدوحة، الذين استهدفوا منذ البداية السيطرة على التعليم، فضلا عن تركيزهم على الإعلام، والذي انتهى بإنشاء قناة الجزيرة التي روجت أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأردف قائلا إن «الجماعة رأت أنه لا داعي لإقامة التنظيم بشكل رسمي في قطر، كون النظام الحاكم أصبح إخوانيا»، مؤكدا أن الإخوان قد يستغنون عن وجود رسمي لهم في دولة ما، ويعوضون ذلك بالتنظيم السري.