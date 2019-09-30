شكرا لقرائتكم خبر عن الخرباوي: مرشد الإخوان اعترف بتكوين تنظيم مسلح لإعادة الخلافة العثمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي تفاصيل مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لعودة الخلافة العثمانية.

وقال «الخرباوي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «عمر التلمساني، المرشد الأسبق لجماعة الإخوان الإرهابية أقر في حوار له نشر عام 1984 في مجلة المختار الإسلامي، بخطة الإخوان لإعادة الخلافة العثمانية».

وتابع: «التلمساني قال في حواره يلزمنا تكوين نوعيات جديدة من القوات المسلحة، في شكل انكشارية إسلامية من أبناء الأصول العربية وغير العربية للمحافظة على الإسلام بالسيف، فضلا عن تأكيده على وضع الجماعة خطة لدعم أفغانستان».