شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين»: نتواصل مع النائب العام لمعرفة موقف المحامين المقبوض عليهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن كمال مهنا، عضو مجلس نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، عن تلقيه تكليفا من سامح عاشور، نقيب المحامين، بسرعة الاستعلام عن السادة المحامين المقبوض عليهم أثناء وبسبب حضور التحقيقات مع بعض المتظاهرين.

وقال بيان صحفي للجنة الحريات إنه تبين أن عددهم أربعة زملاء وتم التواصل مع المكتب الفني للنائب العام للوقوف على أماكن احتجازهم، والتهم الموجهة إليهم، وموعد تجديد الحبس الخاص بكل منهم، وتحديد موعد لمقابلة مدير المكتب الفني للنائب العام، غدا الثلاثاء، وتم حصر بعض أسماء السادة الزملاء المحتجزين على ذمة تلك الأحداث وتتم المتابعة بشأنهم مع ذات الجهات، بالتنسيق مع النقابات الفرعية.

وأضاف البيان: «تؤكد اللجنة أنه سيتم الحضور مع جميع الزملاء جلسات التجديد والموضوع وستظل اللجنة في حالة انعقاد دائم بهذا الشأن، ونوالي سيادتكم بما يستجد، وتناشد اللجنة كافة الزملاء الحفاظ على ضبط النفس، ووحدة الكلمة».