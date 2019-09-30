شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشف تدني النظافة وانتشار البناء المخالف.. محافظ القليوبية يقيل رئيس وحدة سرياقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة، وذلك لعدم تنفيذه التعليمات الخاصة بالنظافة، وانتشار البناء المخالف في القرية، حيث كان المحافظ قد كلف رؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع مستوى النظافة ووضعها كهدف استراتيجي خلال الفترة القادمة .

جاء ذلك خلال جولته الصباحية لمركز ومدينة الخانكة، حيث تلاحظ وجود أعمال بناء مخالفة على الأرض الزراعية وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته بإيقاف أعمال البناء ومصادرة المعدات المستخدمة والتحفظ على مواد البناء وإزالة المخالفة على نفقة المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأكد المحافظ على أن العمل الميداني في الشارع هو الأساس ورضا المواطن هو معيار التقييم للجميع وضرورة التعامل مع الشوارع الفرعية بنفس الاهتمام بالشوارع الرئيسية، وأنه سيمر عليها بنفسه للتأكد من رفع تجمعات القمامة منها، مؤكدا أنه سيكون هناك حوافز للمجيدين ومحاسبة شديدة للمقصرين.