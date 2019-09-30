شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس: إعلان المحافظة بدون عشوائيات خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أن الدولة تبذل أقصى جهد لتوفير الخدمات للمواطنين بمحافظة السويس في مختلف القطاعات الحيوية والمرافق.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافطة، وخالد سعداوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الاحياء والقيادات التنفيذية، أن الدولة عازمة على توفير كافة الإمكانيات لتحسين الحياة لأهالي السويس، خاصة في مجال التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي وتحسين البيئة والتنسيق الحضاري ورصف الطرق وتوفير فرص عمل من خلال التنسيق مع القوى العاملة وتشغيل الشباب وجهاز المشروعات.

وأكد «صقر» أن القيادة السياسية مهتمة بكافة التفاصيل المعيشية للمواطن، وأن السويس ستشهد في الفترة القادمة عددا من المشروعات الكبري منها نفق الشهيد أحمد حمدي 2 ورصف طريق السويس الإسماعيلية، وتوصيل خط مياه الشرب لمدينتي السلام 1و2 من خط مياه العاشر من خلال ضخ 50 ألف متر مكعب مياه يومياً.

وأشار إلى أن السويس وفرت أكثر من ١١ فرصة عمل من خلال مديرية القوى العاملة بالاضافة إلى توفير ٥٠ سيارة تاكسى من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة لفتح باب التقديم لـ١٥٠ فرصة للحصول على لوحة معدنية لتقنين أوضاع عدد من سيارات الملاكى.

وأكد محافظ السويس أنه تم تخصيص ٤٠ ألف متر لإنشاء مستشفى عام جديد في المحافظة نظرا لوجود مستشفى عام واحد، بالاضافة إلى إجراء أعمال تطوير من حيث المبانى وشراء معدات طبية جديدة بالمستشفى الحالية بالإضافة إلى ١٦ وحدة صحية للارتقاء بمنظومة الصحة والاستعداد لتطبيق التأمين الصحي.

Advertisements

وأضاف صقر خلال المؤتمر الصحفي أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خصص ٥٠ مليون جنيه خلال زيارته الأخيرة للانتهاء من الإنشاءات وتجهيز كلية الطب بجامعة السويس، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مبلغ 70 مليون جنيه أخرى لاستكمال المستشفى الجامعي، مما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة الصحة في السويس .

وأشار إلى أن المحافظة شهدت تطورا في قطاع الشباب والرياضة من خلال تطوير استاد السويس الرياضى والمدينة الرياضية، مشيرا إلى أن العمل على قدم وساق لاستكمال حمام السباحة الأولمبى ومستشفى الطب الرياضى والعديد من المشروعات الرياضية المختلفة، مؤكدا أننا على استعداد لاستقبال أي حدث رياضي دولي، وأن وزير الشباب والرياضة أشار إلى أنه سيتم تنظيم بطولة العالم في سلاح الشيش بعد المظهر المشرف للسويس في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم وإشادة الجميع بذلك من خلال شكل الاستاد وحسن التنظيم.

وأضاف اللواء عبدالمجيد صقر أن الدولة خصصت 320 مليون جنيه لإنهاء مشاكل الصرف الصحي بالكامل من خلال تغيير الخطوط وصيانة الشبكات وإجراء عمليات إحلال وتجديد للمحطات التي لم يتم تأهيلها، لافتا إلى أن هناك محطات لم يتم تأهيلها منذ ١٩٤٢.

وتابع أن هناك خطة أيضا لتركيب شبكات صرف صحى للمناطق المحرومة، مضيفا أن هناك مشروعات صرف كانت متعثرة لمدة تزيد على ١٠ سنوات، وتم إدراجها في الخطة الجديدة للميزانية وبذلك تنتهى كافة أزمات الصرف الصحي خلال العام ونصف المقبل.

وأكد «صقر» أنه تمت الموافقة على تطوير السكة الحديد وقطار السويس، بالإضافة إلى أنه سيتم تشغيل القطار المكهرب السريع بداية من السويس ثم السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.

وأعلن «صقر» أنه تم الاتفاق مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير جميع المناطق غير المخططة بالسويس، كما أنه توجد منطقة واحدةعشوائية وهي الأتكة، لنعلن بذلك أن السويس خالية من العشوائيات.