شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن مسابقة «رالي العرب لريادة الأعمال 2019» بمقر الجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، عن انطلاق بمسابقة «رالي العرب لريادة الأعمال 2019» برعاية جامعة الدول العربية وأمينها العام أحمد أبوالغيط،، وبالتعاون مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة اليونيدو، والمركز العربي الدولي لريادة الاعمال بمملكة البحرين، واتحاد الغرف العربية، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين، وتهدف المسابقة إلى إشراك وبناء قدرات الشباب العربي والمصري، من خلال تعريفهم بثقافة ريادة الأعمال.

من جانبه قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية، بأن الأكاديمية تعمل على بذل كافة الجهود لدعم الشباب والطلاب ورواد الأعمال من الوطن العربي، وربطهم باحتياجات السوق وخلق فرص العمل بما يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة بالوطن العربي ومصر، من خلال بناء قدرات الشباب العربي.

وقال السفير كمــال حسن على، الآمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الشباب العربي يمتلك كافة مؤهلات التميز والاصرار للنهوض بالوطن العربي في كافة المجالات، وان الجامعة العربية بمختلف مؤسساتها تعمل على تشجيع الشباب العربي على تطوير أفكار ومشروعات خاصة بهم، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

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وقال الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا، بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونـيدو) بالبحرين، بأن المنظمة لا تدخر جهدا في دعم أي من المبادرات التي تستهدف تنمية وتأهيل الشباب العربي، وخاصة من ذوي الأفكار الابتكارية، بما يسهم في دعم وتحسين مناخ ريادة الأعمال في مختلف الدول.

وفي سياق متصل، قال وائل الدسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية، إن المجالات التي تركز عليها المسابقة هي (البرمجة والتطبيقات، وتكنولوجيا الزراعة، وتكنولوجيات الجيل الرابع الصناعية وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة).

ويحصل الفائزون على فرصة لتقديم أفكارهم أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين، وذلك تزامنا مع عقد المنتدى العالمي لرواد الأعمال والأستثمار 2019 والمؤتمر الثامن عشرل أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، في شهر نوفمبر القادم والذي سيعقد بالبحرين.

كما ستحصل أفضل 3 فرق في المرحلة النهائية على جوائز مالية مقدمة من غرفة تجارة البحرين، بقيمة 50،000 دولارأمريكي للفائز الأول، 25,000 دولار أمريكي للفائز الثاني، و10,000 دولار أمريكي للفائز الثالث.