شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن صرف الدعم مؤقتًا للمستبعدين لحين البت في التظلمات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات لمديري مدريات التموين على مستوى الجمهورية، بصرف المقررات التموينية للمستبعدين من كشوف بطاقات التموين والذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم، وذلك لحين البت في التظلمات التي تقدموا بها عبر الموقع الالكتروني.

وأضافت الوزارة، أنه يتم حاليا بحث أكثر من 400 ألف تظلم وفي حالة زيادة مدة البحث عن 21 يوماً من تقديم طلب التظلم يتم صرف التموين للمواطن بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من بحث تظلمه وتحديد مدى استحقاقه من عدمه.

وبعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المصريين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طمأنهم فيها بشأن ما يتم تداوله حول حذف بعض المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية، مؤكدًا أنه يتابع هذه الإجراءات بنفسه، وكتب الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلباً ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها».

وأكدت الوزارة، أنه جاري استقبال التظلمات الخاصة للمستبعدين من منظومة صرف السلع المدعمة وسيتم مراجعتها، وبعد التأكد من صحة بيانات التظلم سيتم إدراج أي شخص يثبت أحقيته في الدعم بمنظومة صرف السلع.

وأوضحت، أنه لن يتم استبعاد أي شخص من الأسر الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل، وأن عملية التنقية تقتصر فقط على غير المستحقين، وأن قرار الوزير بإعادة فتح التظلمات حتى نهاية أكتوبر المقبل، هدفه إتاحة الفرصة لأي شخص يرى أن محددات لجنة العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه وأنه من مستحقي الدعم وبعد مراجعة بيانات التظلم وثبوت استحقاق الشخص للدعم يتم إعادته مباشرة إلى البطاقات وصرف المقررات التموينية له .

وتابعت الوزارة، أن مكاتب التموين قد بدأت في تنفيذ القرار الوزاري رقم 191 بالسماح بضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى البطاقة التموينية للزوج، ووجه وزير التموين المديريات والمكاتب في مختلف المحافظات بإضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا «محرومة» على بطاقة زوجها إذا كان الزوج مستفيد تموينيا وبطاقته التموينية سارية وعلى بطاقة الأسرة إذا كانت البطاقة التموينية ساري.

أكد هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، أن المديرية تلقت تعليمات من وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف المقررات التموينية للمستبعدين من كشوف بطاقات التموين والذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم.

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واوضح وكيل وزارة التموين بالجيزة لـ «المصري اليوم»، أن قرار وزير التموين حدد صرف المقررات التموينية للمواطنين المستبعدين لحين فحص تظلماتهم.

وشدد على أن مكاتب التموين على مستوى محافظة الجيزة تستقبل تظلمات المستبعدين من التموين في الفترة بين 19 سبتمبر 2019 وحتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة أمام المستبعدين تسجيل طلبات تظلمات التموين 2019.

وننشر لكم الأوراق المطلوبة للمتظلمين: المستبعدون بسبب ارتفاع المرتب الحكومي أو المعاشات، يتم تقديم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل، برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يوضح قيمة معاشه الشهري، بالإضافة إلى أي صورة للبطاقة التموينية المراد تفعيلها«.

المستبعدون بسبب جمارك عالية إحضار شهادة من الجمارك تفيد بقيمة ما يدفعه من جمارك، بالإضافة إلى بطاقة إلى البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

المستبعدون بسبب ارتفاع قيمة الضرائب، عليهم إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا.

المستبعدون بسبب ارتفاع شريحة استهلاك الكهرباء يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط الاستهلاك الشهري وإحضار إيصالات الكهرباء لأصحاب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري.

أما المستبعدون بسبب ارتفاع استهلاك فاتورة المحمول، يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري.

وكذا المستبعدون بسبب ارتفاع المصاريف الدراسية، يتم تقديم شهادة معتمدة من التعليم توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن.

والمستبعدون بسبب امتلاك سيارة أو أكثر يتم تقديم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل المركبة.