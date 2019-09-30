شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُعرب عن خالص تعازيها فى ضحايا زلزال إندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، عن خالص التعازى فى ضحايا الزلزال الذى ضرب إقليم "مالوكو" شرق إندونيسيا مؤخراً، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، وتضرر آلاف الأشخاص.

كما أكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب إندونيسيا فى ذلك الموقف، مُتمنياً سرعة الشفاء للمصابين، ومُعرباً عن ثقة مصر فى تجاوز الشعب الإندونيسى الصديق لتلك المحنة.